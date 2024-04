Nicht zu hoch: Deshalb sind Slingback-Pumps im Sommer ein Must-have

Zum Business–Look fürs Büro

So zeigten sich unlängst etwa Frauke Ludowig (60) und ihre Tochter Nele (20) bei einem Event mit schicken Kitten–Heels. Die RTL–Moderatorin schlüpfte in ein elegantes, cremeweisses Satinkleid mit Beinschlitz und einen hellblauen Mantel, den Look kombinierte sie mit weissen Slingback–Pumps. Tochter Nele hingegen wählte den perfekten Business–Look für warme Frühlingstage. Ihre High–Waist–Leinenhose in Beige mit Nadelstreifen und der dazu passende Blazer matchte perfekt mit weisser Bluse, schwarzer Halfmoon–Bag und ebenfalls schwarzen Kitten–Heels.