Nichten von Prinzessin Diana strahlen in abgestimmten Looks

Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer (33) haben ein besonderes Talent dafür entwickelt, auf dem roten Teppich für doppelten Glamour zu sorgen. Am vergangenen Mittwoch erschienen die Zwillingsschwestern bei den Tusk Conservation Awards in London – und setzten dabei einmal mehr auf ihre bewährte Strategie: abgestimmte Outfits, die Eleganz mit einem Hauch von Individualität verbinden.