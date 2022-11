Nichts wie hin: Warum jetzt alle in den Oman wollen

Die Staaten am Persischen Golf gewinnen in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit. Während Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate durch Prunk und Protz glänzen und ersteres aufgrund der WM stark in der Kritik steht, können Oman-Besucher noch etwas Luft aus den Märchen von «Tausendundeine Nacht» schnuppern.