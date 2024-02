Nichts wie weg: Die besten Reiseziele im März

Neben den natürlichen und architektonischen Schönheiten ist Kyoto auch ein Zentrum des traditionellen Kunsthandwerks und der Küche. Besucher können an Teezeremonien teilnehmen, die Kunst des Kimono–Tragens erlernen oder die raffinierte Kaiseki–Küche geniessen, die die ästhetische Raffinesse und den saisonalen Reichtum Japans widerspiegelt. Ein Besuch in Kyoto ist eine Reise in die Vergangenheit, bei der man die stille Schönheit und die tiefen Traditionen der japanischen Kultur erleben kann.