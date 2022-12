Stars nehmen Abschied

Einige Grössen der Tenniswelt haben sich von Bollettieri bereits öffentlich verabschiedet. So erklärte Tommy Haas, der mit 13 Jahren in Bollettieris Akademie anfing, via Instagram: «Danke für deine Zeit, dein Wissen, dein Engagement, dein Fachwissen, deine Bereitschaft, dein Können zu teilen, dein persönliches Interesse, mich zu betreuen und mir die beste Möglichkeit zu geben, meinen Träumen zu folgen.» Dazu veröffentlichte der ehemalige deutsche Tennis-Star mehrere Fotos, die ihn mit Bollettieri zeigen. «Du warst ein Träumer und ein Macher und ein Pionier in unserem Sport, wirklich einzigartig.»