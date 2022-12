Nick Cannon: Baby Nummer zwölf ist da

Sie fügte hinzu: «Ich werde mich an den Klang von Nicks Stimme erinnern, der sagte: ‹Es ist ein Mädchen› und der Ausdruck von allem, was wir durchgemacht haben, war auf seinem Gesicht zu sehen. Ich werde mich an das Geräusch erinnern, als sie bei ihrem ersten Atemzug aufschrie und ich ihren Herzschlag auf meinem spürte.» Am Ende erklärte sie: «Mein süsses Mädchen, ich habe meine Überraschung!! Wir lieben dich Halo Marie Cannon!»