Nick Cannon: Ehe mit «Alpha-Tier» Mariah Carey stürzte ihn in Krise

Cannon war egal, was die Leute über ihre Ehe dachten

In einem Interview im Podcast «Ray Daniels Presents» sprach Cannon nun mit erstaunlicher Offenheit über die Unsicherheiten, unter denen er während der Ehe mit der berühmten Sängerin litt. Seine damalige Situation schilderte er darin folgendermassen: «Es war mir eigentlich egal, was die Welt dachte, weil die Wahrnehmung einfach so ist. Die Leute lieben dich an einem Tag und hassen dich am nächsten Tag. Das war mir völlig egal...» Allerdings habe ihn das karrieremässige Ungleichgewicht in ihrer Beziehung von Anfang an unter Druck gesetzt.