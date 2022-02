Nick Cannon entschuldigt sich bei den Müttern seiner sieben Kinder

Nick Cannon (41) hat sich für die Art und Weise entschuldigt, auf die er Anfang der Woche bekannt gegeben hat, dass er zum achten Mal Vater wird. Seine Entschuldigung richtet der Moderator vor allem an die vier Mütter seiner sieben Kinder. «Ich bin wahrscheinlich zu sehr ins Detail gegangen», sagte Cannon am Donnerstag (3. Februar) in seiner Talkshow «The Nick Cannon Show».