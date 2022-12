Nick Cannon nennt Gründe für Chemo-Verzicht bei Baby Zen

Cannon und Scott lehnten eine Chemotherapie als Behandlungsmethode aber ab. Sein Sohn habe einiges ertragen müssen, unter anderem «zwei- oder dreimal einen Shunt bekommen, was jedes Mal herzzerreissend war», schilderte der US-Star. Er habe sich nicht vorstellen können, dass das Baby auch noch «eine Chemo über sich ergehen lassen musste», erklärte der 42-Jährige. Er habe selbst eine Form der Chemo als Behandlung für seinen Lupus erlebt und «wusste, was das mit mir macht», so Cannon.