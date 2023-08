Nick Carter feiert nach Vergewaltigungsvorwurf Teilerfolg vor Gericht

Weitere Frauen gehen gegen Nick Carter vor

Doch nicht nur Schuman erhebt derartige Anschuldigungen. Ebenfalls laut «TMZ» streben derzeit noch zwei weitere Frau juristische Mittel gegen Carter an. Jüngst wurde bekannt, dass gegen den Star wegen eines angeblichen Vorfalls aus dem Jahr 2003 geklagt wird. Er habe eine damals erst 15–Jährige mehrfach sexuell attackiert, zunächst auf einer Jacht und später in einem Bus, so der Vorwurf.