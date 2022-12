Nick Carter vor Gericht? Klage wegen sexuellen Übergriffs eingereicht

Der Vorfall soll sich in der Stadt Tacoma im Bundesstaat Washington im Tourbus der Backstreet Boys zugetragen haben. Carter habe dort der Klägerin, die an Autismus und zerebraler Lähmung leidet, nach den sexuellen Handlungen angeblich gedroht und sie massiv beschimpft. In dem Schriftsatz fordert die Klägerin nun Schadensersatz aufgrund einer von Carter übertragenen Infektion von HP-Viren. Eine Carter nahestehende Quelle sagte zu «TMZ»: Die Anschuldigungen seien kategorisch falsch.