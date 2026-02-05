Nick Jonas erinnert an dramatische Frühgeburt seiner Tochter

Malti war bei der Geburt lila

Der 33–Jährige blickte am Mittwoch (4. Februar) in Jay Shettys «Podcast »On Purpose" darauf zurück, dass Malti «unter, gelinde gesagt, sehr schwierigen Umständen zur Welt kam». Eigentlich sollte sie erst im April auf die Welt kommen. «Und dann bekamen wir einen Anruf, dass es früher so weit sein würde. Also haben wir sofort gehandelt. Wir kamen ins Krankenhaus, und da kam sie heraus.» Sie sei lila gewesen, erinnerte sich der Sänger. «Diese Engel auf der Neugeborenen–Intensivstation haben sie in diesem Moment wiederbelebt und sich sehr schnell um sie gekümmert, sie intubiert und alles andere getan.»