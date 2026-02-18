Nick Jonas und Ehefrau Priyanka turteln bei Premiere

Zudem schwärmte sie von ihrem Ehemann, den sie nur sechs Monate nach dem Kennenlernen geheiratet hatte: «Er ist immer aufrichtig.» Das überrasche sie nicht. «Seine Eltern sind die wunderbarsten, ausgeglichensten, absolut heiligen Menschen, daher kann ich nachvollziehen, woher das kommt. Aber es ist eine so entwaffnende Eigenschaft von ihm», ergänzte sie. Der Charakterzug inspiriere sie täglich in ihrem Beruf, in dem man sich ständig anpassen müsse.