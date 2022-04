«Nick, nick, nick»: Eine Hommage an Jack Nicholson

Das tat er meistens - über seine Rolle hinausgehen. In «Shining» als mordender Familienvater, in «Die Hexen von Eastwick» als leibhaftiger Teufel und als bitterböser Clown mit Säure-Grinsen in «Batman» sowieso. Auch seine Darbietung als Alkoholiker in «Easy Rider», der mit einem «Nick, nick, nick» in den Tag startet, bleibt unvergessen. Umso erstaunlicher sein Rollenbild in «Besser geht's nicht»: Der Zwangsneurotiker und Misanthrop Melvin Udall schreibt über die perfekte Beziehung, verachtet Schwule und terrorisiert seine Umwelt. Erst ein kleiner Hund und die Kellnerin Carol Connelly (Helen Hunt, 58) wecken in ihm Mitgefühl und Liebe. Nach den Goldjungen für «Einer flog über das Kuckucksnest» und «Zeit der Zärtlichkeit» sprang ein weiterer Oscar für Jack heraus, dem man vorwarf, nur noch sich selbst zu spielen. «Whatever works» - würde Woody Allen wohl sagen!