Nickelback-Bassist Mike Kroeger: «Die Kinder hören unsere Musik nicht»

Jetzt habt ihr den Song «Steel Still Rusts» gemacht, der sich sehr wie eine Kritik am US-Militär oder am Militär generell anhört. Ist das auch so zu verstehen?

Mike: Der Song handelt von einem Freund der Band, der im US-Militär gedient hat. Er hat im Mittleren Osten gekämpft und ist desillusioniert heimgekehrt. Von ihm haben wir gelernt, dass wir unsere Veteranen in den USA wirklich besser behandeln könnten. Es scheint, als ob sie jeder liebt, wenn sie kämpfen. Aber wenn sie nach Hause kommen, will sie niemand mehr haben. Und das finde ich wirklich traurig. Ich habe eine Menge Freunde, die gedient haben und es ist schwer für sie. Viele verstehen nicht, welches Opfer sie leisten - manche bringen sogar das ultimative Opfer - und wie unfair das ist. Dieser Song handelt von den menschlichen Auswirkungen die es hat, sich in Situationen zu bringen, wo einem das ultimative Opfer abverlangt wird. Manche überleben und kommen zurück, doch haben es schwer, in die Gesellschaft zurückzufinden. Ich denke, das eigentliche Ziel von «Steel Still Rusts» ist es - auch wenn wir natürlich keine internationale Politik ändern können -, dass die Menschen, die in Kampfeinsätze gehen, besser behandelt werden.