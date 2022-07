Nicki Minaj kündigt sechsteilige Doku «Nicki» an

«Wenn du nur auf das Business fokussiert bist, kannst du dich verlieren»

Zu Bildern aus ihrer Karriere reflektiert Minaj darin etwa über ihre Anfänge als Frau im Rap-Business: «Weibliche Rapperinnen waren damals nicht wirklich in den Charts. Ich kämpfe für die Frauen, die gedacht haben, sie könnten niemals gewinnen.» An anderer Stelle gibt sie zu, sich zeitweise selbst «medikamentös» behandelt zu haben. «Wenn du nur auf das Business fokussiert bist, kannst du dich verlieren», erzählt Minaj. Es sei Zeit gewesen, erwachsen zu werden und «mich selbst zu lieben». Auch Bilder von Minaj und ihrem Ehemann, Kenneth Petty, sind in der Vorschau zu sehen.