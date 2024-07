Nicki Minaj sagt wegen Sicherheitsbedenken kurzfristig Auftritt ab

Die Rapperin Nicki Minaj (41) hat am Sonntag kurzfristig einen Auftritt auf dem rumänischen SAGA–Festival abgesagt. Wenige Stunden vor ihrer Show wandte sich die 41–Jährige via X an die Öffentlichkeit. In einem Statement erklärte sie, ihre Sicherheitskräfte hätten ihr «aus Sorge um das Wohlergehen» der Musikerin und ihres Teams von der Reise nach Bukarest abgeraten.