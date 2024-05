Nicki Minaj verhaftet: Fans sind nach Konzertabsage wütend

Sie wolle in Kürze einen Ersatztermin für die ausgefallene Show bekannt geben und verspricht ihren Fans einen «zusätzlichen Bonus» für die Ersatzshow. Zudem teilte Minaj ihren Fans in der Nacht mit, in welchem Hotel in Manchester sie übernachtet und lud sie ein, sich davor zu versammeln, sie wolle sich für eine Stunde auf dem Balkon zeigen. In mehreren Videos ist anschliessend zu sehen, wie zahlreiche Fans der Rapperin durch die Strasse stürmen, um einen Blick auf die Rapperin zu erhaschen. Minaj kam sogar kurz nach unten, um mit ihren Fans zu sprechen.