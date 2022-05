Nicky Hilton feiert hellblaue Babyshower für ihr drittes Kind

«Mit so viel Liebe überschüttet»

Die bald dreifache Mutter setzte ihren Babybauch im ebenfalls hellblauen Maxikleid mit Spitze der Marke alice + olivia in Szene. Auf Instagram teilte die 38-Jährige am Montag mehrere Bilder der Party, darunter ein Foto, auf dem sie mit Schwester Paris posiert. Weitere Fotos zeigen hellblaue Cakepops, einen Kuchen in Bärenform und ein Foto ihrer beiden Töchter Lily Grace Victoria (5) und Theodora Marilyn (4). «Mit so viel Liebe überschüttet», schreibt Hilton zu dem Post. «Ich habe jede Minute genossen!»