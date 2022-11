Niclas Füllkrug: So tickt der «Zahnlücken-Killer» privat

Niclas Füllkrug wurde am 9. Februar 1993 in Hannover geboren. Der heute 189 Zentimeter grosse Stürmer spielte bis zu seinem 14. Lebensjahr in den dortigen Stadtteil-Vereinen TuS Ricklingen und später bei den Sportfreunden Ricklingen. 2006 folgte dann der Ruf nach Bremen, wo er weiter an seiner Profikarriere arbeitete. 2012 kam «Fülle», so einer seiner Spitznamen, zum ersten Mal in der Bundesliga für Werder zum Einsatz. Doch steil nach oben ging die Karriere für Füllkrug nicht.