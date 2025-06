Nico Rosberg wird 40: Sechs Fakten über den Formel-1-Weltmeister

«Mit Michael war es nicht leicht, aber auch er hat mich genau wie Lewis zu dem gemacht, was ich heute bin», reflektierte Rosberg diesen Triumph später in der «Sportbild». Schumacher «war auch sehr wichtig für meine Karriere – denn wenn ich ihn nicht geschlagen hätte, wäre ich sicher nicht mehr lange bei Mercedes gefahren». Nach seinem Weltmeistertitel dachte der Motorsportler 2016 deshalb auch direkt an seinen einstigen Konkurrenten, der zu der Zeit wegen seines schweren Skiunfalls bereits nicht mehr in der Öffentlichkeit stand. «Aus dem Duell mit dem Besten aller Zeiten habe ich ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, dass er es mitbekommt, dass ich gewonnen habe», so Rosberg auf der Pressekonferenz.