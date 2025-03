Nico Rosberg zeigt sich schockiert über E-Autos aus China

Allerdings nicht in einem negativen Sinn, er sei eher positiv erschrocken. Rosberg erzählt im Interview mit Podcast–Host Gabor Steingart (62), dass er vor kurzem in Shanghai gewesen und dort mit den chinesischen E–Autos gefahren sei. «Da kommt jetzt leider die ernüchternde Nachricht von mir», sagt Rosberg auf die Frage, ob die chinesischen Modelle mehr könnten als andere. «Der Xiaomi ist eine Eins–zu–eins–Kopie vom Porsche Taycan. Also unglaublich, dass sowas erlaubt ist. Dass man das eins zu eins einfach nachbauen kann.»