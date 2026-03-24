Nicola Coughlan nutzt soziale Medien nur noch für berufliche Zwecke

«Kein Interesse an Body Positivity»

In der April–Ausgabe der britischen «Elle» erzählte Nicola Coughlan, dass sie vor den Dreharbeiten zur dritten «Bridgerton»–Staffel, in der ihre Figur Penelope im Mittelpunkt stand, «eine Menge Gewicht verloren» habe – beleidigt worden sei sie trotzdem. Lob für ihre Figur habe sie jedoch nie gemocht, weil sie das Gefühl habe, dass dadurch ihre Arbeit in den Hintergrund rücke. «Was ich manchmal sage und was die Leute verärgert, ist, dass ich kein Interesse an Body Positivity habe», erklärte sie. «Als Kind habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich habe Schauspieler nicht angeschaut und über ihre Körper nachgedacht. Deshalb ist es mir eigentlich egal.»