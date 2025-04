Nach Gerichtsurteil

Nicola Coughlan setzt sich leidenschaftlich für Trans-Rechte ein

Die irische Schauspielerin Nicola Coughlan hat die Rechte von Transpersonen nach einem umstrittenen Gerichtsurteil verteidigt. Sie habe sich noch nie von einer Transfrau bedroht gefühlt, sondern ausschliesslich von Cis–Männern, so Coughlan in einem leidenschaftlichen Gespräch in Cannes.