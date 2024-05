Nicola Coughlan und Luke Newton verraten «Bridgerton»-Lieblingsmomente

Luke Newton: Es sind so viele. Wir entdecken sie immer noch, wenn wir uns zurückerinnern und sagen: «Erinnerst du dich an diesen Ort? Und das war an diesem Tag.»



Coughlan: Wir haben über acht Monate gedreht, das ist eine wirklich lange Zeit. Es ist anstrengend und die Tage sind super lang. Man erinnert sich also nicht an jede Einzelheit. Aber wenn man es sich dann später ansieht, denkt man: Oh mein Gott, dieser Moment war wirklich etwas ganz Besonderes. In jeder einzelnen Folge dieser Staffel gibt es einen Moment, den ich liebe. Das kann ich ganz ehrlich sagen.