Nicola Peltz-Beckham verklagt Hundefriseur nach Tod ihres Chihuahuas

Tod angeblich zwei Stunden nach Behandlung

In der Klage gibt die Schauspielerin laut «People» an, die Hündin sei nach einem Routine–Besuch bei dem mobilen Hundesalon am 15. Juni «verletzt und mit schweren, physischen Schmerzen» zurückgekehrt. Symptome seien schweres Atmen, Keuchen und ihr pulsierender Brustkorb gewesen. Zwei Stunden nach der Behandlung sei sie an ihren «Verletzungen und ernstem Zustand» verstorben. «Wie »TMZ" berichtet, fordere Peltz Beckham Schadensersatz und Strafschadensersatz.