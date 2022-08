Nicolas Cage ist für seine Extravaganz bekannt

Der Oscarpreisträger gilt als Enfant terrible in Hollywood und machte bereits in der Vergangenheit mit einigen skurrilen Ideen auf sich aufmerksam. So wohnte er einst in einem Schloss in der Oberpfalz und hielt sich eine Krähe als Haustier. Das Gerücht, er besitze eine eigene Fledermaushöhle, in der er sich mit seiner Frau gerne nackt ausziehe, wies er jedoch zurück: Bei der Besichtigung seien keine Tiere da gewesen, deswegen sah er von einem Kauf ab, verriet er später in einem Interview mit Jimmy Kimmel (54).