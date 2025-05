Nicolas Cage steht Sohn Weston bei dessen vierter Eheschliessung bei

«Nicht jeder Tag so glanzvoll wie dieser»

Leichte Bewölkung steht am Himmel über Beverly Hills, als Weston Cage und seine Frau Jenifer Alexa Canter den Bund der Ehe eingehen. Im Freien und neben dem Hotel The London West Hollywood ist ein kleiner Pavillon aufgebaut, unter dem sich das Paar das Jawort gibt. Der Priester, der die Trauung vornimmt, weist auf die Regen– und Wind–Durchlässigkeit des filigranen Pavillons hin. Ein «lausiger Pavillon» sei das, aber als Symbol für die raueren Tage einer Ehe deshalb bestens geeignet: «Nicht jeder Tag eurer Ehe wird so glanzvoll sein wie der heutige.» Einige Gäste lachen über die humorvollen Aussagen des Priesters. Nicolas Cage verzieht keine Miene. Es wirkt, als ob er seinem Sohn nun endlich alles Glück der Erde wünsche – ernsthaft, hoch konzentriert und in Gedanken vielleicht bei seinen eigenen Trau–Zeremonien.