Nicolas Puschmann nach Brust-OP: «Endlich raus aus dem Korsett»

Es ist für ihn ein Moment der Erlösung, den er via Instagram mit seinen Fans teilt: Nicolas Puschmann (34) darf sechs Wochen nach seiner vierten Brust–Operation endlich ein einengendes Korsett ablegen. «Mein Gott, was für ein befreiendes Gefühl!», schreibt der erste deutsche «Prince Charming» in seinem emotionalen Post. Doch der Weg zu diesem Moment war alles andere als einfach.