Nicolas Sarkozy kommt unter Auflagen aus dem Gefängnis frei

Am 21. Oktober trat er seine Haftstrafe an

Frankreichs ehemaliger Präsident (2007 bis 2012) Nicolas Sarkozy wurde am 25. September zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Das Pariser Strafgericht befand ihn für schuldig, wissentlich zugelassen zu haben, dass seine Mitarbeiter sich an Muammar Gaddafis Libyen wandten, um verdeckte Wahlkampfspenden zu erbitten. Gegen das Urteil legte er Berufung ein. Am 21. Oktober trat er seine Haftstrafe im Prison de la Santé an, Ehefrau Carla Bruni (57) begleitete ihn Hand in Hand. Bei X schrieb er kurz zuvor: «Heute Morgen wird nicht ein ehemaliger Präsident der Republik eingesperrt, sondern ein Unschuldiger.»