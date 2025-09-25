Nicolas Sarkozy verurteilt: Carla Bruni steht ihrem Ehemann zur Seite

Nicolas Sarkozy (70) muss für fünf Jahre in Haft. Der ehemalige französische Präsident wurde am Donnerstag in Paris im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen teilweise schuldig gesprochen. Unterstützung erhielt der Politiker vor Gericht unter anderem von seiner Ehefrau Carla Bruni (57), die ihm bei der Ankunft und beim Verlassen des Gerichtsgebäudes nicht von der Seite wich.