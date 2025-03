Nicole Ari Parker ergattert Rolle in DC-Serie «Lanterns»

Fans von Nicole Ari Parker können die Schauspielerin demnächst auch in der dritten Staffel der Max–Serie «And Just Like That...» sehen, die noch in diesem Jahr Premiere feiern soll. In dem «Sex and the City»–Ableger verkörpert sie die Rolle der Seema Patel, eine erfolgreiche Immobilienmaklerin und Freundin von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).