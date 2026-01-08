Nicole Belstler-Boettcher: Verletzung kurz vor dem Dschungelcamp

Hat Respekt vor dem Dschungelcamp

Erst gestern wandte sich die Schauspielerin auf Instagram an ihre Fans und teilte einen neuen Beitrag. «Ich bin nicht nur mit Abstand die Älteste im Dschungelcamp (in genau zwei Monaten werde ich 63), ich brauche auch mal wieder am längsten für meinen Post», schrieb sie. Zugleich betonte sie, grossen Respekt vor der bevorstehenden Herausforderung zu haben, und hoffe, diese mit Menschlichkeit und Authentizität meistern zu können.