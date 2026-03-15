Nicole Kidman bringt Tochter Sunday Rose mit zur Met Gala

Tochter Sunday ist grosser Mode–Fan

In der neuesten Folge des Podcasts «Las Culturistas» verriet die Schauspielerin, die am 4. Mai als Co–Vorsitzende der Met Gala fungiert, mit hörbarer Vorfreude, dass der Platz an ihrer Seite in diesem Jahr nicht leer bleibt. «Ich bin so, so glücklich, und meine Tochter Sunday wird mitkommen», erklärte sie stolz. «Sie liebt Mode über alles.» Die 17–Jährige ist längst kein Neuling mehr in der Branche: Im Oktober 2024 lief sie erstmals für Miu Miu in Paris über den Laufsteg. Im August 2025 zierte sie zudem das Cover des «Nylon»–Magazins.