Nicole Kidman feiert ersten Auftritt nach Ehe-Aus

Ein Insider hatte bereits zuvor dem «People»–Magazin verraten, dass Kidman angeblich «die Trennung nicht wollte» und bis zuletzt «gekämpft habe, um die Ehe zu retten». Die Schauspielerin fand in dieser schweren Phase Rückhalt bei ihrer Familie. «Nicoles Schwester Antonia war ein Fels in der Brandung und die gesamte Kidman–Familie hat sich zusammengefunden, um einander zu unterstützen», so die Quelle.