Nicole Kidman: Neuanfang in Portugal?

Laut «People» hat die vierfache Mutter während der Dreharbeiten zu «Practical Magic 2» in London einen Antrag bei der AIMA («Agência para a Integração, Migrações e Asilo» dt.: das Amt für Integration, Migration und Asyl) für einen längerfristigen Aufenthalt in Portugal gestellt. Über die Beweggründe für eine Aufenthaltsgenehmigung in dem westeuropäischen Land könnte man lange spekulieren: Ein Tapetenwechsel nach 19 Jahren Ehe mit Country–Musiker Keith Urban (57), ein langfristiges Arbeitsprojekt, genug vom oberflächlichen Hollywood oder dem Landleben in Nashville (ihrem derzeitigen Zuhause)?