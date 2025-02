Nicole Kidman und Gisèle Pelicot sind «Frauen des Jahres»

Mit Nicole Kidman (57) und Gisèle Pelicot (72) ehrt das «Time»–Magazin unter anderem zwei Frauen als «Women of the Year 2025», die auf sehr unterschiedliche Weise Vorbilder für andere geworden sind. Während die eine als Schauspielerin und Hollywood–Ikone aktiv Veränderungen in der Traumfabrik vorantreibt, wurde die andere durch einen tragischen Justizfall zur Ikone im Kampf von Frauen gegen sexuelle Gewalt.