Nicole Kidman und Keith Urban: Arm in Arm bei den ACM Awards

Für seinen Auftritt bei den 58. Academy Country Music Awards in Frisco, Texas, am Donnerstagabend hatte Musiker Keith Urban (55) einen besonderen Fan an seiner Seite: Mit seiner Frau Nicole Kidman (55) meisterte der neuseeländisch-australische Sänger das Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich, wo die beiden Arm in Arm für die Fotografen posierten.