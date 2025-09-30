Nicole Kidman und Keith Urban: Grosse Liebesgeschichte ohne Happy End

Diese Krise schweisste das Paar zusammen. Bei einer Diskussion im Rahmen des South by Southwest–Festivals 2018 in Austin sagte Urban: «Ich hatte das Glück, eine sehr liebevolle Ehefrau zu haben. Nüchtern zu werden, hat mich kreativ befreit.» Er gestand auch, dass er vor Kidman nicht gut in Beziehungen gewesen sei. «Das Einzige, was sich in meinem Leben verändert hat, ist, dass ich mehr und mehr zu der Person geworden bin, die ich sein wollte.»