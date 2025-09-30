Nicole Kidman und Keith Urban: Trennung für Umfeld keine Überraschung

Das Geheimnis einer langen Liebe

Noch 2018 hatte Kidman im Interview mit «People» über das Erfolgsrezept ihrer Ehe gesprochen. «Ich denke, es geht darum zu wissen, dass man weiterhin zu dem beitragen muss, was wir das ‹Wir› nennen», erklärte sie damals. Man müsse sich immer fragen: «Funktioniert das für uns?» Wenn man ein «Wir» erschaffe, gehöre das beiden gemeinsam. «Niemand sonst hat das. Es ist nur zwischen euch beiden.»