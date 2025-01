Nicole Kidman verrät ihr Ehegeheimnis

In der Ausgabe «Best Performances» des Magazins gibt die «Babygirl»–Darstellerin (der Erotikthriller startet am 30. Januar in den deutschen Kinos) Einblicke in ihre fast zwanzigjährige Ehe mit dem Country–Star. Auf die Frage, ob sie unter der Dusche singt, gesteht die gebürtige Australierin, die in der Musicalverfilmung «Moulin Rouge» brillierte, dem Magazin nicht nur ihre Gesangsdarbietungen im Bad, sondern erzählt auch von der Besonderheit in ihrer Dusche, die ihren ehelichen Zusammenhalt fördere.