Nicole Kidman will ihre älteren Kinder wiedersehen

«Heute kam ich in Venedig an, um kurz darauf zu erfahren, dass meine wunderschöne, tapfere Mutter gerade verstorben ist», verriet Nicole in einem Statement, das von Regisseurin Halina Reijn (49) nach ihrem Sieg verlesen wurde. «Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber dieser Preis ist für sie [ihre Mutter, Red.], sie hat mich geformt, geführt und erschaffen», so Kidman.