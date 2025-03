Nicole Kidman will sich für das restliche Jahr eine Auszeit gönnen

Hinter Nicole Kidman (57) liegen ereignisreiche und arbeitsintensive Monate. Die Schauspielerin war im vergangenen Jahr in gleich sechs Film– sowie Serien–Projekten zu sehen oder zu hören. Auf die Miniserie «Expats» folgte die romantische Komödie «A Family Affair», das vielbedachte Erotikdrama «Babygirl», ihre Synchronarbeit für den Animationsfilm «Spellbound», die Netflix–Serie «Ein neuer Sommer» und last but not least die zweite Staffel «Lioness». Bei diesem Pensum verwundert es nicht, dass Kidman nun eine längere Auszeit angekündigt hat.