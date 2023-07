Hollywood-Star Nicole Kidman (56) hat bei der Premiere von «Special Ops: Lioness» in der Tate Britain in London alle Blicke auf sich gezogen. Die Hauptdarstellerin der neuen Thriller-Serie des Streamingdienstes Paramount+ zeigte sich auf dem roten Teppich in einem schwarzen Abendkleid mit gewagten Cut-outs, die ihre trainierte Figur betonten.