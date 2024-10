Nicole Kidmans Tochter Sunday Rose: Laufsteg-Debüt mit 16 Jahren

Am letzten Tag der Fashion Week in Paris konnten Modefans einige neue Gesichter auf dem Laufsteg entdecken. Besonders auffällig war in dieser Hinsicht die Show von Miuccia Prada (75) für ihr Label «Miu Miu» mit einem besonderen Opening: Sunday Rose Kidman Urban, die 16–jährige Tochter von Hollywoodstar Nicole Kidman (57) und Musiker Keith Urban (56), gab dort ihr Laufsteg–Debüt. Sie hatte die Ehre, die Modenschau für die Frühjahrs– und Sommerkollektion 2025 zu eröffnen.