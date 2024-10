Nicole Scherzinger: Emotionale Worte an verstorbenen Liam Payne

Nicole Scherzinger wurde nicht nur mit den Pussycat Dolls bekannt. Sie war neben Simon Cowell (65) einst im Rahmen der Show «The X Factor» auch daran beteiligt, dass die Boygroup One Direction schliesslich gegründet wurde. Der Komponist Andrew Lloyd Webber (76), in dessen «Sunset Blvd.» sie am St. James Theatre zu sehen ist, hat im Gespräch mit «Billboard» erzählt, dass Scherzinger Payne angeblich noch Textnachrichten an dem Tag geschickt habe, an dem der Sänger gestorben ist. Im Alter von nur 31 Jahren war Liam Payne in der vergangenen Woche in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires bei einem Sturz von einem im dritten Stock gelegenen Hotelbalkon ums Leben gekommen.