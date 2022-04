Niederländische Royals feiern farbenfrohen Königstag in Maastricht

Der Königstag, König Willem-Alexanders Geburtstag, wurde in diesem Jahr in Maastricht gefeiert. Den niederländischen Royals wurde am 55. Geburtstag des Monarchen strahlendes Wetter beschert, die Familie zeigte sich bester Laune. Der König, seine Ehefrau Königin Máxima (50) und die drei Töchter starteten den Tag auf der Brücke Sint-Servaasbrug. Dort wurden sie herzlich von der Bürgermeisterin Annemarie Penn-te Strake (68) begrüsst. Hinter Absperrungen jubelten der Königsfamilie zahlreiche Fans zu. Von der Brücke aus winkten die Royals lokalen Wassersportvereinen in Booten zu.