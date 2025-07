«Niemand hat Schuld»: Jamal Musiala hegt keinen Groll

Mit seinem optimistischen Blick in die Zukunft beweist Jamal Musiala, was Rekord–Nationalspieler und TV–Experte Lothar Matthäus (64) vor Kurzem in einer Sky–Kolumne über ihn geschrieben hat. «Ich kenne Jamal und weiss, dass er ein stabiles Umfeld hat. Er ist jemand, der auch in so einer schwierigen Phase niemals nachlässt.» Der Erfolg, selbst in so jungen Jahren, sei Musiala nie zu Kopf gestiegen und er sei «mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben».