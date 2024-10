Nieten im Trend: Metallische Ergänzung für jedes Outfit

Der Gürtel als Klassiker

Dua Lipa (29) hielt sich bei ihrem Bühnenoutfit für das Glastonbury–Festival nicht zurück. Die Sängerin wählte ein Minikleid aus schwarzem Leder, an das Ketten und Sicherheitsnadeln angebracht waren. Ebenso auffällig gestaltete sich der breite Ledergürtel, der mit einer Vielzahl an Nieten ausgestattet war. Die enge Halskette in Silber rundete den rockigen Look ab. Ein weiteres ihrer Stage–Ensembles war ebenfalls mit Nieten übersät: Ein mit Nietendetails verzierter Gürtel ging fliessend in die Ledershorts über. Dazu kombinierte die Musikerin mit einem glitzernden Neckholder–Top einen weiteren Blickfang.