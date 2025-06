«Nighties»: Das kann die neue Comedy-Serie von ZDFneo

Bekannte Gesichter aus «Türkisch für Anfänger» und «Maxton Hall»

Das wohl bekannteste Gesicht der Hotelcrew ist Charles, der von «Türkisch für Anfänger»–Star Adnan Maral (56) gespielt wird. In dem Setting der heruntergekommenen Absteige im Bahnhofsviertel wirkt der vornehme Concierge, der seiner schillernden Karriere hinterhertrauert, als er noch in luxuriösen Fünf–Sterne–Häusern die High–Society bediente, oft ziemlich deplatziert. «Eigentlich wäre er einer der besten Concierges und nur für die nobelsten Hotels geeignet, wäre da nicht das grosse, blöde Missgeschick passiert», verrät Maral über seine Rolle. Auch hinter dem naiven, aber liebenswerten Barkeeper Rafael verbirgt sich kein Unbekannter: Darsteller Ben Felipe (27) war zuletzt in Nebenrollen unter anderem in dem Kinofilm «Chantal im Märchenland» und in der Erfolgsserie «Maxton Hall» zu sehen.